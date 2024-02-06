В Конгрессе раскритиковали планы Байдена наложить вето на помощь только Израилю

Республиканцы ответили на угрозу Байдена наложить вето на проект помощи Израилю

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США раскритиковали президента страны Джо Байдена за угрозу наложить вето на их проект помощи Израилю без Украины. Об этом сообщает Axios.

«Помимо всей политики, самое глупое, что мы можем сделать, — отказать нашему партнеру в законопроекте, который получит двухпартийную поддержку только из-за политики», — заявил конгрессмен Майк Гарсия.

По словам члена палаты представителей Марио Диас-Баларта, угрожать наложить вето на этот законопроект — крайне безответственно. Конгрессмен Джим Джордан подчеркнул, что проект может получить достаточную поддержку, чтобы преодолеть вето, если Байден в конечном итоге попытается его отменить.

Ранее Байден пообещал наложить вето на проект республиканцев Палаты представителей Конгресса США о помощи только Израилю без Украины. Администрация американского лидера выступила против «этой уловки».