В ЛНР нашли бумаги, доказывающие намеренное уничтожение Киевом лесов в Донбассе

Найденные на освобожденных территориях в Луганской народной республике (ЛНР) документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых ведомств ЛНР.

По словам собеседницы агентства, на территории прокуратуры Северодонецка был найдены бумаги, доказывающие причастность властей Украины к поджогам лесов на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса летом и осенью 2020 года.

В уголовных делах, которые были заведены Луганской областной прокуратурой, ранее действовавшей на подконтрольной Киеву территории, содержится множество фактов и свидетельств того, что с помощью таких поджогов власти Украины пытались скрыть массовую вырубку леса и продажи его за границу.

Эти данные подтверждают и местные жители, слышавшие взрывы в лесу, несмотря на то, что в то время там не велись боевые действия. Расшифровки звонков пострадавших диспетчерам свидетельствуют, что пожарным в первые сутки не давали команд тушить ни дома, ни леса.