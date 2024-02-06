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08:35, 6 февраля 2024Россия

В Москве трехлетний мальчик потерял сознание во время ужина из-за сосиски

MK.RU: в Москве мальчик потерял сознание из-за съеденной во время ужина сосиски

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Рождественской улице на юго-востоке Москвы трехлетний мальчик потерял сознание из-за съеденной во время ужина сосиски. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, инцидент произошел накануне вечером. Ребенок ел сосиску и внезапно подавился. Родители оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи не сумели спасти мальчика.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением.

Еще раньше в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола. Мальчик, находясь в доме по улице Академика Бакулева с мамой и семилетней сестрой, увидел на кухонном столе упаковку с таблетками и съел четыре штуки.

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      Анна Щербакова
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