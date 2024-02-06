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12:57, 6 февраля 2024Бывший СССР

В результате обстрела ВСУ оказалась повреждена пекарня в ЛНР

ВСУ обстреляли Бутово в ЛНР, повредив АЗС и здание пекарни

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутово в Старобельском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава округа Владимир Чернев, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Предполагается, что огонь по населенному пункту велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате загорелась автозаправочная станция (АЗС) и было повреждено находящееся рядом здание пекарни. Отмечается, что пожар был оперативно локализован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск в ЛНР. По данным Следственного комитета России, здание подверглось обстрелу, предположительно, из РСЗО HIMARS.

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      Алевтина Запольская
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