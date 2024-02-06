В России избили и воткнули палку в убежавшую от хозяев хаски

В Иркутске избили убежавшую от хозяев хаски и воткнули в нее палку

Неизвестный избил собаку породы хаски, которая убежала от хозяев, и воткнул в нее палку в Иркутске. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По его информации, 12-летняя собака потерялась три дня назад — она убежала в районе улиц Бабушкина и Островского. Хозяева питомца искали его — они расклеивали объявления и прочесывали местность.

Раненую собаку нашли прохожие, которые увидели в теле хаски торчащую палку. Питомца отвезли в ветклинику, его ждет операция. После случившегося полиция организовала проверку.

Ранее, в марте 2023 года, пьяный житель Омска жестоко избил свою таксу, укусил ее за ухо и бросил в закрытой квартире. До случившегося мужчина подобрал собаку на улице.