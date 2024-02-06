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12:45, 6 февраля 2024Экономика

В России объявили о завершении периода антикризисных налоговых мер

Сазанов: Минфин России не планирует продлевать антикризисные налоговые меры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В связи с завершением периода антикризисного налогового регулирования в России власти намерены перейти к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу, заявил замминистра финансов страны Алексей Сазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Как объяснил чиновник на встрече с представителями бизнеса, в предыдущие годы меры предпринимались исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы, теперь же, в связи с адаптацией к внешним шокам, появилась возможность «перейти к системному выстраиванию налоговой политики на среднесрочную-долгосрочную перспективу, чтобы она была более предсказуемой».

Сазанов отметил, что Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы, а стимулирующая функция налогов будет реализовываться в основном за счет развития преференциальных режимов. В частности, речь идет о возможном продлении действия инвестиционного налогового вычета.

Ранее замглавы ведомства заявил, что в 2024 году российский бюджет ждет резкий рост налоговых поступлений, план по которым был повышен на 14 процентов. По его словам, упор в связи с такой «амбициозной целью» будет сделан на администрирование, а не на повышение основных налогов. Непродуктивным в текущей экономической ситуации называла повышение налогов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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      Дмитрий Воронин
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