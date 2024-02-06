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14:57, 6 февраля 2024Бывший СССР

В России прокомментировали задержание чиновника на заседании мэрии в Казахстане

Обозреватель Перла вспомнил притчу на фоне задержания чиновника в Казахстане

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла вспомнил китайскую притчу на фоне задержания чиновника на заседании мэрии в Казахстане.

Силовики пришли за работником мэрии в Шымкенте во время оперативного совещания. Градоначальник Габит Сыздыкбеков не стал препятствовать представителю Антикоррупционной службы и позволил увести чиновника для выяснения обстоятельств.

«Есть такая китайская притча времен династии Тан, если я ничего не перепутал. Про борьбу с коррупцией. Как император однажды повелел всех чиновников-взяточников взять в колодки. И судьи императора, безупречные и справедливые, так и поступили. Но выяснилось, что других чиновников взять-то негде. Так что впредь некоторое время сидели арестованные в управах прямо в колодках. А брали с просителей невиданно много», — прокомментировал Перла.

По его мнению, вскоре количество граждан Казахстана, дававших взятки, будет сильно выше, чем пять лет назад.

Задержанным оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья, отмечает Telegram-канал «Кровавая барыня». Он подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Работника мэрии поместили в изолятор временного содержания, расследование продолжается.

Ранее политический обозреватель Газиз Абишев объяснили выбор кандидатуры нового премьера Казахстана.

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