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12:18, 6 февраля 2024Россия

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram.

«В РФ зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2 процента выше, чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении пресс-службы.

По их данным, преобладающим в популяции остается геновариант коронавируса омикрон. Ситуация под контролем Роспотребнадзора.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что вероятнее всего, новую пандемию может вызвать вирус гриппа или коронавирус. Также нельзя исключать риска распространения некоторых тропических лихорадок, но вероятность этого, по мнению ученого, значительно меньше.

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      Никита Абрамов
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