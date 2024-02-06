В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России

В России зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram.

«В РФ зарегистрировано около 26 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2 процента выше, чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении пресс-службы.

По их данным, преобладающим в популяции остается геновариант коронавируса омикрон. Ситуация под контролем Роспотребнадзора.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что вероятнее всего, новую пандемию может вызвать вирус гриппа или коронавирус. Также нельзя исключать риска распространения некоторых тропических лихорадок, но вероятность этого, по мнению ученого, значительно меньше.