В российском городе вандалы повредили свыше 10 припаркованных машин

В Копейске вандалы повредили стекла у 10 припаркованных машин

Неизвестные повредили стекла у более чем 10 припаркованных машин в Копейске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Жители российского города отметили, что все произошло на Республиканской улице. По их словам, вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей.

Граждане уточнили, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь преступников, в салонах машин не хранят.

В пресс-службе полиции Копейска подчеркнули, что начали искать причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске неизвестные подожгли авто главы дезинфекционной компании.

Подчеркивалось, что двое подошли к внедорожнику Lexus LX570 на улице Заводcкой, совершили поджог и скрылись. Автомобиль бизнесмена оказался сильно поврежден.

Сотрудники правоохранительных органов объявили злоумышленников в розыск.