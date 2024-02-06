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10:23, 6 февраля 2024Россия

В российском городе вандалы повредили свыше 10 припаркованных машин

В Копейске вандалы повредили стекла у 10 припаркованных машин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Неизвестные повредили стекла у более чем 10 припаркованных машин в Копейске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Жители российского города отметили, что все произошло на Республиканской улице. По их словам, вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей.

Граждане уточнили, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь преступников, в салонах машин не хранят.

В пресс-службе полиции Копейска подчеркнули, что начали искать причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске неизвестные подожгли авто главы дезинфекционной компании.

Подчеркивалось, что двое подошли к внедорожнику Lexus LX570 на улице Заводcкой, совершили поджог и скрылись. Автомобиль бизнесмена оказался сильно поврежден.

Сотрудники правоохранительных органов объявили злоумышленников в розыск.

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      Анна Щербакова
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