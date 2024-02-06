В российском регионе нашли огромную свалку куриных яиц

В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц

Огромную свалку куриных яиц нашли в Омской области. Сотрудники регионального Россельхознадзора уже начали выяснять, откуда она появилась. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства, передает РИА Новости.

О свалке рассказал местный житель и записал подтверждающее видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях.

Россиянин возмутился тем, что продукт, продававшийся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На кадрах можно было заметить сотни палет куриных яиц, почерневших от времени. Автор видеоролика указал, что на них имеются этикетки. Произошедшим заинтересовались в администрации Омска, вскоре мужчину попросили отправить координаты свалки.

Старший инспектор управления Россельхознадзора по Омской области Гульнара Сыздыкова отметила, что специалисты начали разбираться в данной ситуации и устанавливать возможных виновников.

Ранее сообщалось, что в Россию завезли 633,6 тысячи пищевых яиц из Турции.