Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 6 февраля 2024Россия

В российском регионе нашли огромную свалку куриных яиц

В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Огромную свалку куриных яиц нашли в Омской области. Сотрудники регионального Россельхознадзора уже начали выяснять, откуда она появилась. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства, передает РИА Новости.

О свалке рассказал местный житель и записал подтверждающее видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях.

Россиянин возмутился тем, что продукт, продававшийся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На кадрах можно было заметить сотни палет куриных яиц, почерневших от времени. Автор видеоролика указал, что на них имеются этикетки. Произошедшим заинтересовались в администрации Омска, вскоре мужчину попросили отправить координаты свалки.

Старший инспектор управления Россельхознадзора по Омской области Гульнара Сыздыкова отметила, что специалисты начали разбираться в данной ситуации и устанавливать возможных виновников.

Ранее сообщалось, что в Россию завезли 633,6 тысячи пищевых яиц из Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР заявили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком

      ФСБ ликвидировала нарколабораторию с украинским участием в российском городе

      США выразили готовность выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц ради помощи Киеву

      Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

      Объяснены неврологические последствия вирусных инфекций

      Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Москвы

      В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

      Появились подробности о взрыве газа в Севастополе

      Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию

      Стало известно о планах Зеленского отправить в отставку заместителей Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше