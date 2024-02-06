В Рио-де-Жанейро перед карнавалом вспыхнула лихорадка денге

AP: в Рио-де-Жанейро перед карнавалом ввели режим ЧС из-за лихорадки денге

В Рио-де-Жанейро в преддверии ежегодного карнавала ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки лихорадки денге, передающейся через укусы зараженных комаров. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Празднование карнавала в Бразилии планируется начать уже в эту пятницу. Информации об отмене праздника власти не сообщали, однако сейчас принимаются экстренные меры по борьбе с распространением лихорадки.

Мэрия Рио-де-Жанейро открыла десять медицинских центров, а также создала центр неотложной помощи для пациентов с лихорадкой денге. Власти также будут использовать так называемые дымовые машины с инсектицидом в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости.

Ранее сообщалось, что турист заразился лихорадкой денге в последний день отпуска в Таиланде. Он почувствовал себя плохо, когда ехал в такси в аэропорт Бангкока. Оказалось, что по пути в авиагавань его укусил редкий вид комара, который является переносчиком вируса.