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10:47, 6 февраля 2024Мир

В Рио-де-Жанейро перед карнавалом вспыхнула лихорадка денге

AP: в Рио-де-Жанейро перед карнавалом ввели режим ЧС из-за лихорадки денге

Фото: Unsplash

В Рио-де-Жанейро в преддверии ежегодного карнавала ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки лихорадки денге, передающейся через укусы зараженных комаров. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Празднование карнавала в Бразилии планируется начать уже в эту пятницу. Информации об отмене праздника власти не сообщали, однако сейчас принимаются экстренные меры по борьбе с распространением лихорадки.

Мэрия Рио-де-Жанейро открыла десять медицинских центров, а также создала центр неотложной помощи для пациентов с лихорадкой денге. Власти также будут использовать так называемые дымовые машины с инсектицидом в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости.

Ранее сообщалось, что турист заразился лихорадкой денге в последний день отпуска в Таиланде. Он почувствовал себя плохо, когда ехал в такси в аэропорт Бангкока. Оказалось, что по пути в авиагавань его укусил редкий вид комара, который является переносчиком вируса.

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      Лина Пивоварова
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