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18:39, 6 февраля 2024Мир

В Турции задержали 34 человека после стрельбы возле суда в Стамбуле

МВД Турции: задержаны 34 человека в связи с перестрелкой у суда в Стамбуле

Фото: Giannis Papanikos / AP

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 34 подозреваемых в связи с перестрелкой у здания суда Чаглаян в Стамбуле. Об этом информирует NTV.

«На данный момент у нас 34 задержанных. Пять прокуроров и заместитель генерального прокурора выясняют все детали произошедшего», — заявил Тунч журналистам.

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая сообщил, что двое человек, нейтрализованных в результате перестрелки у здания суда, были членами считающейся в Турции террористической организации DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт). Он подчеркнул, что это была попытка теракта.

Ранее 6 февраля сообщалось о начале перестрелки у входа в здание суда в Стамбуле. Нападавшие мужчина и женщина были ликвидированы в процессе происшествия.

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      Лина Пивоварова
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