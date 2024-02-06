В Стамбуле возле здания суда произошла перестрелка

NTV: в Стамбуле возле здания суда Чаглаян произошла перестрелка

В Стамбуле возле здания суда Чаглаян произошла перестрелка, ранены двое полицейских, нападавшие ликвидированы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в 11:46 (время совпадает с московским) была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда, ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских.

Он добавил, что все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции.

Ранее злоумышленники устроили стрельбу в католическом храме в Стамбуле. В результате нападения были ранены несколько человек, одного спасти не удалось. Всего в церкви во время службы находилось около 50 человек. По делу задержали 51 человека, 23 из них будут депортированы.