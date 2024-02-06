16:43, 6 февраля 2024

У Рады не получилось уволить замглавы нацбезопасности Безуглую

Верховная Рада не набрала голоса для увольнения замглавы нацбезопасности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины не смогла проголосовать за увольнение заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«После месяца стыда и блокировки Рада снова не перешла к рассмотрению постановления об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне. 190 голосов», — написал политик.

Безуглая предлагала лишать гражданства призывников, покинувших страну. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Кроме того, в процессе разработки закона о мобилизации заместитель главы предложила ввести общевойсковую подготовку для женщин.

Ранее Марьяна Безуглая предположила наличие проблем у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с алкоголем, указав, что внешний вид генерала обусловлен «не суровым солнцем в окопах».

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      Валентин Карант
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