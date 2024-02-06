Стоимость очков Apple Vision Pro в России приблизилась к миллиону

«Газета.Ru»: в России очки Apple Vision Pro оценили максимум в 900 тысяч рублей

В России начались продажи очков дополненной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Журналисты медиа обратили внимание, что AR-гарнитура американского бренда появилась в России. Гаджет оценен у разных ретейлеров по-разному. Так, в Cdek.shopping модель можно купить за 499 тысяч рублей, максимальная версия стоит 557 тысяч рублей. На Ozon девайс оценили в 577-642 тысяч рублей.

В Icases Vision Pro можно купить за 659-890 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В «Яндекс.Маркете» стоимость гарнитуры приблизилась к миллиону: так, модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей.

В зависимости от магазина и условий, стоимость доставки очков дополненной реальности может составлять от одного дня и больше.

При этом в США новая гарнитура стоит заметно дешевле, если считать по актуальному курсу доллара ЦБ РФ. В магазине Apple устройство оценено минимум в 3499 долларов, или около 319 тысяч рублей.

Ранее компания «2ГИС» выпустила первое приложение от российских разработчиков для Apple Vision Pro. Программа 2GIS Immersive предназначена для изучения реалистичных 3D-моделей зданий в городах России.