Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:50, 6 февраля 2024Экономика

Вывоз нефти из России снизился

Новак: экспорт российской нефти сократился на 3,3 % в 2023 году

Фото: Tatiana Meel / Reuters

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза нефти из России сократились на 3,3 процента в сравнении с показателем 2022-го и опустились до уровня в 234,3 миллиона тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию вице-премьера Александра Новака.

Для сравнения, в 2022 году объемы экспорта российской нефти оценивались в 242,2 миллиона тонн. Таким образом, за год показатель сократился на 7,9 миллиона тонн. В свою очередь, добыча нефти в стране за этот период времени снизилась на 0,8 процента и составила 530,6 миллиона тонн, уточнил Новак.

Суммарные объемы производства бензина в России за год увеличились на 3,1 процента к уровню 2022-го и достигли 43,9 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива за это время вырос на 3,5 процента, до 88,1 миллиона тонн. Объемы первичной переработки нефти увеличились на 1,2 процента и составили 275 миллионов тонн.

Что касается трубопроводного газа, то его экспорт из России в 2023 году просел на 29,9 процента. За 12 месяцев показатель снизился до отметки в 99,6 миллиарда кубометров, заключил вице-премьер.

О незначительном сокращении добычи нефти и газового конденсата в России Новак заявлял в конце января. Он уточнил, что по итогам 2023 года показатель снизился в пределах одного процента. Подобную динамику он связал с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+.

При этом за прошедший в год в стране открыли в общей сложности 43 месторождения углеводородного сырья. Их суммарные запасы Новак оценил в 43,56 миллиона тонн нефти, 145,5 миллиарда кубометров газа и 24,5 миллиона тонн конденсата.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Швеция закроет расследование диверсий на «Северных потоках». Больше года никто не знает, кто взорвал газопроводы

      Бывшая зампрокурора российского региона предстала перед судом за коррупцию

      Власти пояснили причины для отказа в компенсации за аварийное жилье

      Троих россиян задержали за организацию нарколаборатории в квартире жилого дома

      В Киеве придумали построить подземный тоннель под Днепром

      В России представили обновленный отечественный электромобиль

      Россиянам рассказали о связываемой с инопланетянами загадке Арктики

      Россиян предупредили о вреде популярного варианта завтрака

      Стало известно имя наставника новой «Фабрики звезд»

      В ФРГ заявили о накручивании населения против «Альтернативы для Германии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше