Вывоз нефти из России снизился

Новак: экспорт российской нефти сократился на 3,3 % в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза нефти из России сократились на 3,3 процента в сравнении с показателем 2022-го и опустились до уровня в 234,3 миллиона тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию вице-премьера Александра Новака.

Для сравнения, в 2022 году объемы экспорта российской нефти оценивались в 242,2 миллиона тонн. Таким образом, за год показатель сократился на 7,9 миллиона тонн. В свою очередь, добыча нефти в стране за этот период времени снизилась на 0,8 процента и составила 530,6 миллиона тонн, уточнил Новак.

Суммарные объемы производства бензина в России за год увеличились на 3,1 процента к уровню 2022-го и достигли 43,9 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива за это время вырос на 3,5 процента, до 88,1 миллиона тонн. Объемы первичной переработки нефти увеличились на 1,2 процента и составили 275 миллионов тонн.

Что касается трубопроводного газа, то его экспорт из России в 2023 году просел на 29,9 процента. За 12 месяцев показатель снизился до отметки в 99,6 миллиарда кубометров, заключил вице-премьер.

О незначительном сокращении добычи нефти и газового конденсата в России Новак заявлял в конце января. Он уточнил, что по итогам 2023 года показатель снизился в пределах одного процента. Подобную динамику он связал с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+.

При этом за прошедший в год в стране открыли в общей сложности 43 месторождения углеводородного сырья. Их суммарные запасы Новак оценил в 43,56 миллиона тонн нефти, 145,5 миллиарда кубометров газа и 24,5 миллиона тонн конденсата.