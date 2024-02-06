Запад обвинили в попытках переложить ответственность за провал ВСУ на Зеленского

Экс-агент MI6 Крук: Запад переложит ответственность за провал ВСУ на Зеленского

Запад никогда не возьмет на себя ответственность за провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переложит ее на украинского президента Владимира Зеленского. В этом западных партнеров Киева обвинил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они будут придумывать оправдания и говорить, что это была хорошая идея, но Зеленский их подвел, украинцы их подвели. Все их подвели», — сказал он.

По словам Крука, финансовая поддержка Украины приближается к концу, поскольку США ограничили выделение помощи, сделав Европейский союз (ЕС) фактически единственным спонсором, что вызвало панику в Брюсселе.

Ранее экс-агент британской разведки заявил, что США необходимо признать победу России на Украине, так как конфликт уже проигран Киевом. Он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для восстановления.