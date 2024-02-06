Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 6 февраля 2024Мир

Запад обвинили в попытках переложить ответственность за провал ВСУ на Зеленского

Экс-агент MI6 Крук: Запад переложит ответственность за провал ВСУ на Зеленского

Фото: Pool / Reuters

Запад никогда не возьмет на себя ответственность за провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переложит ее на украинского президента Владимира Зеленского. В этом западных партнеров Киева обвинил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они будут придумывать оправдания и говорить, что это была хорошая идея, но Зеленский их подвел, украинцы их подвели. Все их подвели», — сказал он.

По словам Крука, финансовая поддержка Украины приближается к концу, поскольку США ограничили выделение помощи, сделав Европейский союз (ЕС) фактически единственным спонсором, что вызвало панику в Брюсселе.

Ранее экс-агент британской разведки заявил, что США необходимо признать победу России на Украине, так как конфликт уже проигран Киевом. Он подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для восстановления.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      На Украине введут услугу онлайн-браков

      В петербургском отеле электрику расплющило голову лифтом

      Несколько десятков полицейских ушли в отставку в российском городе

      В сети назвали способ вычислить 30-летних по одному аксессуару

      Автомобилистам посоветовали запастись решетками для раковины

      На Украине продлили военное положение

      Запад обвинили в попытках переложить ответственность за провал ВСУ на Зеленского

      Хуситы атаковали британское и американское суда

      Россия оказалась одной из самых спокойных для полетов на самолете стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше