Женщина заметила мужа на селфи до знакомства и пришла в ужас

Девушка из Малайзии с удивлением заметила мужа на селфи, снятом до их знакомства

Женщина из Малайзии заметила на одном из старых снимков мужа, с которым в то время еще не была знакома. Об этом пишет New York Post.

Блогер Джен Чиа познакомилась со своим будущим мужем Джоном Лиделлом в 2014 году, спустя девять лет они поженились. Пересматривая старые снимки, она с удивлением заметила мужа на фото, снятом в 2012 году, то есть за два года до их знакомства. Лиделл стоял в очереди на заднем плане селфи, сделанном в театральном кафе. На снимке было хорошо различимо его лицо.

Хотя поначалу Чиа пришла в ужас от неожиданного открытия, позже она решила сделать ролик для социальных сетей и рассказать подписчикам о необычном совпадении. Девушка скомпилировала тот самый снимок и другие фотографии с мужем и сделала их них небольшое видео.

Мы встретились в нужное время. Если бы это произошло раньше, не думаю, что отношения продлились бы долго. Я была самовлюбленным монстром, глупым и наивным. Мне потребовался год путешествий и одиночества, чтобы осознать собственные ошибки. Вот тогда мы и встретились. Нужный человек всегда найдет тебя в нужное время Джен Чиа

Муж оставил комментарий к ее видео. По его словам, он рад, что Чиа «не познакомилась с ним в момент съемки селфи», поскольку они оба «должны были пройти свой путь». Остальные подписчики Чиа были впечатлены необычным совпадением и предположили, что ее встреча с мужем была предопределена судьбой.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая нашла отца своей дочери через восемь лет после родов с помощью телевидения. Китаянка забеременела после случайной интрижки с мужчиной, которого встретила в спортзале.