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14:36, 6 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина посадили на девять лет за попытку сбыта 643 килограммов наркотиков

В Подмосковье мужчина получил 9 лет колонии за попытку сбыта 643 кг наркотиков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Коломенский городской суд Московской области приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя Тимофея Жовноватого, пытавшегося сбыть 643 килограмма наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчина признан виновным в незаконном обороте запрещенных веществ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что Жовноватый с соучастниками планировал торговать синтетическими наркотиками, однако их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2022 года. У него после задержания изъяли более 643 килограммов наркотического средства синтетического происхождения.

24 января сообщалось, что следователь ФСБ предъявил обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. 21-летняя девушка выразила раскаяние и стала сотрудничать со следствием. Партия изъятого наркотика оценивается на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

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      Любовь Ширижик
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