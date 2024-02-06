Звезда «Хранителей» станет ведущей «Евровидения»

Звезда «Хранителей» Малин Акерман станет ведущей «Евровидения»

Актриса Малин Акерман станет ведущей песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщается на сайте Eurovision.tv.

«Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в позитивном ключе. Мне всегда нравилось "Евровидение", и стать частью этого фантастического шоу вместе с [шведской комедианткой] Петрой [Меде] — это воплощение мечты», — поделилась звезда фильма «Хранители» режиссера Зака Снайдера.

Ранее сообщалось, что Румыния отказалась участвовать в «Евровидении». Совет директоров телекомпании объяснил решение финансовыми трудностями, из-за которых у страны нет возможности представить Румынию на должном уровне, который позволял бы ей бороться за победу с другими конкурсантами.

«Хранители» — ограниченная серия комиксов из двенадцати выпусков, опубликованная компанией DC Comics в период с сентября 1986-го по октябрь 1987 года, а позже переизданная в виде графического романа.