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15:30, 6 февраля 2024Культура

Звезда «Хранителей» станет ведущей «Евровидения»

Звезда «Хранителей» Малин Акерман станет ведущей «Евровидения»
Малин Акерман

Малин Акерман. Фото: Chris Pizzello / AP

Актриса Малин Акерман станет ведущей песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщается на сайте Eurovision.tv.

«Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в позитивном ключе. Мне всегда нравилось "Евровидение", и стать частью этого фантастического шоу вместе с [шведской комедианткой] Петрой [Меде] — это воплощение мечты», — поделилась звезда фильма «Хранители» режиссера Зака Снайдера.

Ранее сообщалось, что Румыния отказалась участвовать в «Евровидении». Совет директоров телекомпании объяснил решение финансовыми трудностями, из-за которых у страны нет возможности представить Румынию на должном уровне, который позволял бы ей бороться за победу с другими конкурсантами.

«Хранители» — ограниченная серия комиксов из двенадцати выпусков, опубликованная компанией DC Comics в период с сентября 1986-го по октябрь 1987 года, а позже переизданная в виде графического романа.

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      Варвара Кошечкина
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