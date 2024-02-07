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12:59, 7 февраля 2024Культура

Актер из сериала «Мастер и Маргарита» раскритиковал новую экранизацию

Актер Галибин заявил, что в фильме «Мастер и Маргарита» искажена суть книги

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, раскритиковал новую экранизацию романа Михаила Булгакова. Его слова приводит Telegram-канал НСН.

Галибин заявил, что режиссер картины Михаил Локшин исказил суть произведения. Артист назвал проект «калькой американского блокбастера». «Фильм я посмотрел от начала до конца, остался абсолютно холоден, даже пожалел, что сходил на него», — признался он.

Локшин добавил в картину сцены, которых нет в романе, и изменил линии, которые невозможно поменять, отметил Галибин. Он заявил, что новый фильм нельзя назвать экранизацией Булгакова, однако сделан он талантливо.

Ранее актер Александр Адабашьян, сыгравший в сериале «Мастер и Маргарита», раскритиковал современных сценаристов за непонимание Булгакова.

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      Мария Рюрикова
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