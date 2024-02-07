Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Эшлин Крюгер
Абу-Даби
Роберто Баутиста-Агут
Сегодня
20:00 (Мск)
Карен Хачанов
Марсель
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
18:47, 7 февраля 2024Спорт

Александр Емельяненко заявил о желании поступить в МГУ

Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании поступить в МГУ
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил о желании поступить в Московский государственный университет (МГУ). Он высказался на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

По словам россиянина, он хочет учиться на спортивном отделении. «Почему МГУ? Я живу в Москве, МГУ — это самый статусный университет. Должен самый статусный институт преподать пару уроков одному из самых статусных спортсменов», — заявил Емельяненко.

В январе президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заключил пари с Емельяненко. Функционер пообещал подарить бойцу квартиру, если тот обойдется без алкоголя и в спортивном режиме в течение года.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Роднина оценила призыв Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ

      Врач перечислила россиянкам опасные привычки после мытья волос

      Популярный российский блогер пожаловался на YouTube

      В Белом доме ответили на вопрос о помощи Украине после смены Залужного

      В МИД заявили о нежелании России нападать на другие страны

      Таксист избил и ограбил россиянина после поездки

      В России оценили рост экономики

      Глава МИД Украины призвал создать общий с ЕС рынок оборонных индустрий

      Пожертвованную на благотворительность монету продадут за 800 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше