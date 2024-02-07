Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании поступить в МГУ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил о желании поступить в Московский государственный университет (МГУ). Он высказался на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

По словам россиянина, он хочет учиться на спортивном отделении. «Почему МГУ? Я живу в Москве, МГУ — это самый статусный университет. Должен самый статусный институт преподать пару уроков одному из самых статусных спортсменов», — заявил Емельяненко.

В январе президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заключил пари с Емельяненко. Функционер пообещал подарить бойцу квартиру, если тот обойдется без алкоголя и в спортивном режиме в течение года.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.