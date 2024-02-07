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15:09, 7 февраля 2024Наука и техника

Выявлена вероятность существования жизни в системе TRAPPIST-1

Astronomy & Astrophysics: планеты в системе TRAPPIST-1 лишены атмосферы

Изображение: Brian Koberlein / NASA

Ученые Венского университета выявили, что все планеты в системе TRAPPIST-1, вероятно, не пригодны для существования живых организмов из-за того, что лишились атмосферы в результате жесткого излучения родительской звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи проанализировали данные наблюдений системы TRAPPIST-1 и других красных карликов, что позволило им рассчитать количество высокоэнергетического излучения, испускаемое звездой. Затем они смоделировали воздействие этого излучения на возможные ранние атмосферы внешних планет и определить скорость их испарения.

Оказалось, что во всех мирах атмосфера исчезает довольно быстро — всего за несколько сотен миллионов лет. Если бы вместо красного карлика планеты вращались вокруг желтой звезды главной последовательности, подобной Солнцу, то поначалу толстые атмосферы превратились бы в газовые оболочки разной толщины, что наблюдаются сейчас у Венеры, Земли и Марса. Однако молодые красные карлики испускают еще более высокоэнергетическое излучение, поэтому атмосферы будут испаряться еще быстрее.

Поскольку возраст TRAPPIST-1 достигает около 8 миллиардов лет, то любая атмосфера в системе давно исчезла. Таким образом, эта система представляет собой совокупность голых скалистых миров. Поскольку 75 процентов звезд в Млечном Пути представлены красными карликами, то вероятность появления внеземной жизни гораздо ниже, чем считалось ранее.

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      Александр Еникеев
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