ООН: из-за атаки ВСУ на рынок в Донецке число погибших мирных жителей возросло

Организация Объединенных Наций (ООН) обратила внимание на гибель людей при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в Донецке. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека, передает РИА Новости.

Как следует из документа, «в значительной степени» из-за атаки ВСУ число погибших мирных жителей в январе возросло. В частности, в прошлом месяце на территории России погиб 41 человек, еще 51 получил ранения.

21 января ВСУ нанесли удар по рынку в районе Текстильщики. Это стало одним из самых сильных обстрелов города с момента начала специальной военной операции. Жертвами атаки стали 27 мирных жителей.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.