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09:09, 7 февраля 2024Мир

Бывший адвокат Трампа предрек Байдену возмездие

Newsweek: бывший адвокат Трампа Кобба предрек Байдену возмездие
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Тай Кобба предрек действующему американскому лидеру Джо Байдену «возмездие», если тот не сможет переизбраться в 2024 году. Об этом сообщает агентство Newsweek.

«Я верю, что если Трамп будет избран, президенту Байдену может грозить возмездие. Но я не верю, что для этого есть правовая основа, и не думаю, что это зайдет слишком далеко», — отметил адвокат.

Он также поддержал недавно принятое решение апелляционного суда в США о непредоставлении Трампу президентского иммунитета. По его мнению, никто из президентов не застрахован от судебных преследований. Однако он добавил, что правовых оснований для «преследования» Байдена, в отличие от Трампа, нет.

6 февраля Федеральный апелляционный суд округа Колумбия отклонил заявление Трампа об абсолютном иммунитете. Желание экс-президента получить его связано с уголовным преследованием в деле о штурме Капитолия в 2021 году.

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      Максим Габриелян
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