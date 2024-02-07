Бывший адвокат Трампа предрек Байдену возмездие

Newsweek: бывший адвокат Трампа Кобба предрек Байдену возмездие

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Тай Кобба предрек действующему американскому лидеру Джо Байдену «возмездие», если тот не сможет переизбраться в 2024 году. Об этом сообщает агентство Newsweek.

«Я верю, что если Трамп будет избран, президенту Байдену может грозить возмездие. Но я не верю, что для этого есть правовая основа, и не думаю, что это зайдет слишком далеко», — отметил адвокат.

Он также поддержал недавно принятое решение апелляционного суда в США о непредоставлении Трампу президентского иммунитета. По его мнению, никто из президентов не застрахован от судебных преследований. Однако он добавил, что правовых оснований для «преследования» Байдена, в отличие от Трампа, нет.

6 февраля Федеральный апелляционный суд округа Колумбия отклонил заявление Трампа об абсолютном иммунитете. Желание экс-президента получить его связано с уголовным преследованием в деле о штурме Капитолия в 2021 году.