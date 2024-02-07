Назван эффективный способ предотвратить деменцию

JAMA Neurology: здоровый образ жизни создает когнитивный резерв в старости

Ученые Университета Раша в Чикаго назвали эффективный способ предотвратить снижение остроты ума и деменцию в старости. Согласно статье, опубликованной в журнале JAMA Neurology, здоровый образ жизни создает устойчивый когнитивный резерв.

В исследовании были проанализированы результаты вскрытия 586 человек, которые дожили в среднем до 91 года. Специалисты сравнили образ жизни и умственные способности каждого человека в конце жизни с неврологическими признаками деменции, включая уровень белковых бляшек в головном мозге или изменения в кровотоке, вызванные инсультами или микроинсультами.

Оказалось, что люди, которые вели очень здоровый образ жизни, с гораздо большей вероятностью сохраняли относительно высокий уровень когнитивных способностей по мере приближения к концу жизни. Исследователи обнаружили, что каждое повышение «оценки образа жизни» человека на один балл было связано с увеличением его «глобального когнитивного показателя» в конце жизни.

На эту связь не влияли такие факторы, как белковые бляшки и сосудистые изменения. Другими словами, даже несмотря на то, что в мозгу человека, который вел здоровый образ жизни, могли появиться бляшки или нарушиться кровообращение, умственные показатели оставались высокими. Лишь только накопление амилоидных бляшек незначительно влияло на когнитивные способности вне зависимости от образа жизни.