Военный высказался об операции России в районе Красного Лимана

Военный Матвийчук связал контроль над Красным Лиманом с выполнением задач России

Взятие под контроль Красного Лимана станет частью выполнения поставленной задачи по защите присоединенных территорий, сказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также связал действия в этом районе с определенными успехами российской армии и с возможным скорым уничтожением группировок в донецком районе.

«Красный Лиман — это мы уже полностью выполняем задачи, которые были перед нами поставлены — освобождение новых российских территорий, — сказал военный. — Если нам это удастся, в ближайшее время мы можем завершить разгром группировок в донецком промышленном районе и выходить на следующие направления».

Главная задача российской армии сейчас, по словам полковника, — выровнять административные границы ЛНР и ДНР.

«Не думаю, что это будет означать конец конфликта. Но это промежуточная задача, призванная обезопасить новые территории. Затем необходим будет рубеж, с которого Украина не сможет достигать ни приграничных, ни новых районов», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российские войска начали наступательную операцию по возвращению города Красный Лиман, находящегося на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики.