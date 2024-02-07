Сообщение о нанесении Россией ударов по жилым домам Киева не подтвердилось

Данные о нанесении Россией ударов по жилым домам Киева не подтвердились

7 февраля в украинских Telegram-каналах распространилось сообщение, что Россия в очередной раз нанесла массированный удар по жилым домам Киева. К постам прикреплены соответствующие кадры. Однако эта информация не подтвердилась.

По информации украинских СМИ, ВС России при якобы обстреле жилых домов Киева применили ракеты Х-55/101. Длина этой ракеты составляет почти девять метров, а вес боевой части — 400 килограммов. Повреждения, которые представлены на фото в украинских каналах, не соответствуют попаданиям таких ракет.

Так, на фото домов, куда якобы «попала российская ракета» запечатлены выбитые стекла и пожар в одной из квартиры. Также на доме присутствуют следы поражения шрапнелью, характерные для удара ракетой ПВО. Во время работы системы ПВО в центре Киева раздался мощный взрыв.

В Минобороны России сообщили, что целями ударов были предприятия ВПК Украины.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»