Массовые ДТП произошли на трассах в Подмосковье

На трассах М-8 и М-4 в Подмосковье из-за снегопада произошли массовые ДТП

Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье 7 февраля из-за мощного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино. Кроме того, на 86-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» около города Ступино столкнулись 29 автомобилей.

Ранее на 64-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием от девяти до 12 автомобилей. На появившихся в сети кадрах видно, что в ДТП, кроме легковых машин, попали как минимум один большегруз и одна грузовая «Газель».

В общей сложности в ДТП разбилось более 60 автомобилей и пострадали несколько человек.