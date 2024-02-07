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21:34, 7 февраля 2024Россия

Массовые ДТП произошли на трассах в Подмосковье

На трассах М-8 и М-4 в Подмосковье из-за снегопада произошли массовые ДТП
СюжетАвария на Киевском шоссе
Архивное фото

Архивное фото. Zamir Usmanov / Global Look Press

Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье 7 февраля из-за мощного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино. Кроме того, на 86-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» около города Ступино столкнулись 29 автомобилей.

Ранее на 64-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием от девяти до 12 автомобилей. На появившихся в сети кадрах видно, что в ДТП, кроме легковых машин, попали как минимум один большегруз и одна грузовая «Газель».

В общей сложности в ДТП разбилось более 60 автомобилей и пострадали несколько человек.

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      Марина Совина
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