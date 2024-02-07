ФРГ ответила на вопрос о сроке расследования дела о подрыве «Северных потоков»

Прокуратура ФРГ: не делаем прогнозов о сроках дела о подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии не делает никаких прогнозов о сроках окончания расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в пресс-службе ведомства сообщили редакции «Ленты.ру».

«Наше расследование продолжается. Я не могу делать никаких прогнозов относительно времени», — говорится в ответе пресс-службы.

В Генпрокуратуре ФРГ также отметили, что никакая дополнительная информация по делу на данный момент не разглашается.

Ранее стало известно, что прокуратура Швеции не смогла установить подозреваемых в деле о подрыве «Северных потоков» и закрыла расследование. Отмечается, что следствие установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к взрывам газопроводов.

