ФРГ ответила на вопрос о сроке расследования дела о подрыве «Северных потоков»
Прокуратура ФРГ: не делаем прогнозов о сроках дела о подрыве «Северных потоков»
Генеральная прокуратура Германии не делает никаких прогнозов о сроках окончания расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в пресс-службе ведомства сообщили редакции «Ленты.ру».
«Наше расследование продолжается. Я не могу делать никаких прогнозов относительно времени», — говорится в ответе пресс-службы.
В Генпрокуратуре ФРГ также отметили, что никакая дополнительная информация по делу на данный момент не разглашается.
Ранее стало известно, что прокуратура Швеции не смогла установить подозреваемых в деле о подрыве «Северных потоков» и закрыла расследование. Отмечается, что следствие установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к взрывам газопроводов.