Минобороны ФРГ: Германия достигла границ возможного в поставке снарядов Украине

Германия достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине, потому что исчерпала все производственные мощности. С таким заявлением выступил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц, его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — сказал военный.

По словам Коллатца, потребности Украины в снарядах столь велики, что немецкая промышленность не сможет их удовлетворить после прекращения американской военной помощи украинцам. «Мы находимся на пределе возможного», — резюмировал он.

Ранее высокопоставленные европейские чиновники признали, что одобренная финансовая помощь Киеву от Европейского союза в размере 50 миллиардов евро является «ничем» для Украины без параллельной помощи со стороны США.