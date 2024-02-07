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17:59, 7 февраля 2024Мир

Германия заявила о достижении границ возможного в поставке боеприпасов Украине

Минобороны ФРГ: Германия достигла границ возможного в поставке снарядов Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Германия достигла границ возможного в поставке боеприпасов Украине, потому что исчерпала все производственные мощности. С таким заявлением выступил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц, его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — сказал военный.

По словам Коллатца, потребности Украины в снарядах столь велики, что немецкая промышленность не сможет их удовлетворить после прекращения американской военной помощи украинцам. «Мы находимся на пределе возможного», — резюмировал он.

Ранее высокопоставленные европейские чиновники признали, что одобренная финансовая помощь Киеву от Европейского союза в размере 50 миллиардов евро является «ничем» для Украины без параллельной помощи со стороны США.

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      Виктория Кондратьева
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