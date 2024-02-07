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13:14, 7 февраля 2024Мир

Глава евродипломатии признался в вынужденном пребывании в киевском бомбоубежище

Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал, что был вынужден провести утро в бункере

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признался, что во время своего рабочего визита на Украину был вынужден провести утро 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги. О своем пребывании в бункере глава евродипломатии рассказал на своей странице в соцсети X.

«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал Боррель, закрепив в публикации свое фото в помещении с низким потолком и белыми стенами.

Боррель прибыл на Украину 6 февраля. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Виктория Кондратьева
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