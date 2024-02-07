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11:41, 7 февраля 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского призвал страны ЕС поторопиться с военной помощью

Глава офиса Зеленского Ермак призвал страны ЕС поторопиться с военной помощью

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плетнером, сообщается на официальном сайте главы государства.

Ермак отметил, что лидерство ФРГ в поддержке Украины может станет примером для других стран в мобилизации усилий и принятии необходимых решений относительно оборонной и финансовой помощи.

Руководитель офиса президента рассказал Йенсу Плетнеру о недавней поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с военными. Андрей Ермак, как сообщается в отчете на сайте президента, проинформировал советника канцлера об актуальных потребностях украинской армии.

Ранее Андрей Ермак сообщил, что допускает участие представителей России во втором глобальном «саммите мира». По его словам, Киев готов рассмотреть такую возможность, однако перед этим необходимо создать «общий план».

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      Валентин Карант
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