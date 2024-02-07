Массовые задержания «Свидетелей Иеговы» прошли в российском регионе

В ЕАО силовики провели массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»

В Еврейской автономной области сотрудники правоохранительных органов провели массовые задержания адептов «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным силовиков, сектанты занимались вербовкой новых последователей в экстремистскую организацию. В ходе обысков изъята запрещенная литература и пропагандистские листовки. Также была обнаружена расписка с отказом от переливания крови даже под угрозой смерти.

Возбуждено уголовное дело об организации экстремистской организации. Решается вопрос об аресте задержанных сектантов.

15 января управление ФСБ по Донецкой народной республике заявило об обнаружении документов, свидетельствующих, что «Свидетели Иеговы» причастны к финансированию украинских военных.