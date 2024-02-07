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09:57, 7 февраля 2024Силовые структуры

Изнасилованный шваброй в российской колонии совершил суицид

В иркутской колонии покончил с собой заключенный, подвергшийся пыткам

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Осужденный Тахиржон Бакиев, подвергавшийся пыткам в колонии, был найден без признаков жизни в одиночной камере СИЗО-1 в Иркутске. Об этом «МК» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Его обнаружили днем 4 февраля и сразу же вызвали медиков, сотрудников следственных органов и прокуратуры. По официальной версии, это был суицид. ФСИН назначил проведение внутренней служебной проверки.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что Бакиева запытали. Он неоднократно жаловался на давление, которое на него оказывается за решеткой после того, как он рассказал об издевательствах со стороны сотрудников иркутской колонии (ИК-6), где отбывал срок за хранение оружия. Два года назад его изнасиловали шваброй. «У меня поврежден позвоночник, порваны кишки, на животе калоприемник», — писал он в обращении, в котором просил обеспечить свою безопасность. Но его не перевели в другой регион на время следствия над сотрудниками УФСИН по Иркутской области, обвиненных в пытках над Бакиевым.

Он проходил потерпевшим по делу о пытках в ИК-6 и СИЗО-1 Иркутска, фигурантами которого были бывший начальник ИК-6 Алексей Агапов и сотрудники колонии Алексей Медников и Антон Ерохин, которых обвиняли в превышении полномочий и применении насилия с причинением тяжких последствий. Им дали по пять лет в колонии общего режима.

По второму делу в отношении шести заключенных ИК-6, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера, приговора еще нет.

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      Любовь Ширижик
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