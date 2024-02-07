Ксения Собчак призналась в зависти к Ким Кардашьян

Ведущая Ксения Собчак призналась в зависти к Ким Кардашьян из-за редкой сумки

Российская журналистка Ксения Собчак призналась в зависти к американской телезвезде Ким Кардашьян. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале, насчитывающем 300 тысяч подписчиков.

Знаменитость разместила фотографии Кардашьян, на которых последняя позирует в своем гардеробе в бежевом лонгсливе и кружевных легинсах. При этом в руках предпринимательница держала редкую сумку Rodeo черного цвета, которая представлена в ассортименте модного дома Balenciaga.

«Тот единичный случай, когда завидуешь Кимуле. Лимитированная Rodeo. На Европу таких выделено всего 4», — высказалась ведущая в описании к публикации.

Ранее в феврале внешность Собчак на новом фото оценили фразой «села на "Оземпик"». Журналистка предстала на размещенном снимке в джинсах с прямыми широкими штанинами, украшенными массивной серебристой цепочкой.