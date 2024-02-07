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12:12, 7 февраля 2024Россия

Медведев описал сценарий возможной войны России с НАТО

Медведев: возможная война с НАТО будет вестись баллистическими ракетами
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Возможная война с НАТО будет вестись не в окопах с применением артиллерии — в ней Россия будет использовать баллистические и крылатые ракеты. Такой сценарий возможного конфликта с Североатлантическим альянсом описал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Российский политик сообщил, что подобный способ ведения возможного конфликта будет выбран в связи с тем, что военный потенциал НАТО и России несопоставим.

«Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — сказал Медведев. Поэтому, согласно заявлению зампреда Совбеза, западным политикам следует прекратить врать своим избирателям и описать им реальные перспективы конфликта с Россией.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал главу Евросовета пропагандистом войны и сравнил его с рейхсмаршалом Германии Германом Герингом. Он напомнил, что даже Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную войну с Россией.

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      Марк Леонов
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