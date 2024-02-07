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08:16, 7 февраля 2024Россия

В Госдуме назвали главу Евросовета пропагандистом войны

Депутат ГД от Крыма Шеремет назвал главу Евросовета Мишеля пропагандистом войны
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с критикой в адрес главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал продолжать поставлять Украине оружие. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал главу Евросовета пропагандистом войны и сравнил его с рейхсмаршалом Германии Германом Герингом. Он напомнил, что даже Геринг не считал хорошей идеей спровоцированную войну с Россией. Парламентарий добавил, что заявления Мишеля в адрес Москвы вызывают изумление.

«Видимо, на Западе позабыли, с кем имеют дело. Современная Россия — наследница великой победы над фашизмом — обладает самым разрушительным оружием возмездия в мире, и будет явно не по зубам любому агрессору», — заключил Шеремет.

Ранее Мишель удивился идее оставления Крыма и Луганска за Россией. Он раскритиковал крайне левых политиков, выступающих за прекращение помощи Вооруженным силам Украины.

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      Марина Совина
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