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07:26, 7 февраля 2024Силовые структуры

Мобилизованный россиянин вернулся из отпуска с опозданием и был осужден

В Чечне суд приговорил мобилизованного за возвращение из отпуска с опозданием

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Грозненский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего по фамилии Гальченко к пяти годам колонии общего режима за возвращение из отпуска с опозданием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части») УК РФ. Приговор еще может быть обжалован в Южном окружном военном суде.

По версии следствия, 9 июня 2023 года Гальченко не вернулся в воинскую часть в Чечне после отпуска, а решил продолжить отдыхать в Волгограде. При этом 24 июня 2023 года осужденный сам приехал на службу и приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее военный суд в Санкт-Петербурге приговорил мобилизованного Сергея Медведева к семи годам колонии строгого режима за дезертирство.

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