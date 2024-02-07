На Украине отправили в отставку министра по делам ветеранов

Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину

Верховная Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Комитет по вопросам социальной политики назвал работу министерства неудовлетворительной, а все выступающие парламентарии «разносили в выступлениях министра».

Сама Лапутина не явилась на отчет, о чем сообщил депутат Роман Лозинский.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины подготавливалась к возможным беспорядкам из-за запланированной на 2 февраля отставки главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного.