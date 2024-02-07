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12:37, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке властей к беспорядкам из-за отставки Залужного

«УП»: власти Украины опасались беспорядков из-за планируемой отставки Залужного

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские власти опасались, что из-за запланированной на 2 февраля отставки главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного в стране начнутся волнения. О подготовке Службы безопасности Украины (СБУ) к беспорядкам сообщило издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

«В Генштабе ожидали появления указов об отставке Залужного и [начальника Генштаба ВСУ Сергея] Шапталы в пятницу, 2 февраля. (…) В тот день, по данным "УП", в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — пишет издание.

Как уточняется, некоторые из комбатов и командиров бригад ВСУ получили просьбу от СБУ внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не уходил с позиций и не планировал каких-то перемещений. Однако 2 февраля Залужный не был уволен, а президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего.

Ранее в Раде заявили, что главком ВСУ может уйти в отставку в качестве посла Украины в Великобритании. Как сообщалось, Залужный может покинуть должность 8 февраля. Кроме того, стало известно, что вместе с главкомом планируется уволить начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

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      Кристина Есикова
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