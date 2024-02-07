Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:39, 7 февраля 2024Силовые структуры

Находящегося в розыске журналиста Камалягина заочно арестовали в России

Суд в Пскове заочно арестовал находящегося в розыске журналиста Камалягина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Псковский городской суд заочно арестовал на два месяца находящегося в розыске журналиста и главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина (включен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Камалягин обвиняется по части 2 статьи 330.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности») УК РФ. Виновному по данному основанию грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Российское МВД объявило Камалягина в розыск 19 декабря 2023 года. В настоящее время он находится за пределами России.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Вокзалы в Москве пропахнут цветами

      Еще в двух российских городах отменили концерты Орбакайте

      Посол счел закрытие границ со стороны Финляндии шагом к разрыву отношений

      Застрявшие во льдах косатки из России вырвались и уплыли на север

      Названы лучшие отели стран СНГ по мнению россиян

      Россиян предостерегли от сдачи квартиры без договора аренды

      Китайский автомобиль переименовали для продаж в России

      На Украине толпа приняла женщину за наводчицу ТЦК и избила

      Захарова отреагировала на завершение Швецией расследования по «Северным потокам»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше