Находящегося в розыске журналиста Камалягина заочно арестовали в России

Суд в Пскове заочно арестовал находящегося в розыске журналиста Камалягина

Псковский городской суд заочно арестовал на два месяца находящегося в розыске журналиста и главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина (включен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Камалягин обвиняется по части 2 статьи 330.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности») УК РФ. Виновному по данному основанию грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Российское МВД объявило Камалягина в розыск 19 декабря 2023 года. В настоящее время он находится за пределами России.

