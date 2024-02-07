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12:06, 7 февраля 2024Экономика

Назван будущий мировой лидер по спросу на нефть

МЭА: Индия станет мировым лидером по росту спроса на нефть до 2030 года

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия до 2030 года станет мировым лидером по росту спроса на нефть. По этому показателю азиатская страна опередит Китай, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы презентации аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В настоящее время именно Китай является мировым лидером по темпам роста спроса на нефть. Однако в ближайшие шесть лет расклад сил между двумя ключевыми конкурентами изменится в пользу Индии. «Индия обгонит Китай в качестве источника роста спроса на нефть», — резюмировали в МЭА.

Руководитель департамента энергетического рынка и безопасности Кэйсукэ Садамори считает, что Индии вполне по силам стать мировым лидером по спросу на нефть к 2027 году. При этом добыча сырья в Индии в среднесрочной перспективе, согласно ожиданиям экспертов, продолжит снижаться. На этом фоне азиатской стране придется делать акцент на наращивании импорта нефти.

По итогам 2023 года Индия и Китай стали крупнейшими импортерами сырой российской нефти. На первую пришлось 40 процентов, на второй — 45-50 процентов от всех экспортных поставок, утверждал вице-премьер Александр Новак. В европейском направлении поставки за этот период времени, напротив, резко упали — с 40-45 процентов до 4-5 процентов.

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      Анатолий Акулов
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