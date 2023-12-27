В России рассказали о большом количестве желающих купить нефть

Вице-премьер Новак рассказал о большом числе желающих купить российскую нефть

Покупкой российской нефти и нефтепродуктов интересуются многие страны, среди них есть государства Латинской Америки, Африки и азиатско-тихоокеанского региона. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Он не уточнил, о каких странах идет речь, но рассказал, что к настоящему времени после эмбарго Евросоюза основными покупателями российской нефти выступают Индия и Китай, на первую приходится 40 процентов, на второй — 45-50 процентов.

Отдельно Новак сообщил о росте поставок по Северному морскому пути (СМП) до 1,5 миллиона тонн нефти. В текущем году такой объем проследовал по маршруту впервые, в дальнейшем его использование должно вырасти, потому что этот путь в два раза короче, чем традиционный маршрут через Средиземное море.

Нефтегазовые доходы по итогам 2023 года Новак оценил в десять триллионов рублей, что на 2,5 триллиона меньше, чем годом ранее, но в целом находится на уровне прошлых лет, в том числе 2021 года.

Что касается, европейского направления, то поставки по нему сократились на порядок — с 40-45 процентов до 4-5 процентов, что связано с продолжением прокачки по нефтепроводу «Дружба».