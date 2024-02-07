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14:35, 7 февраля 2024Культура

Названа дата начала съемок полнометражного фильма про Мандалорца

Lucasfilm начнет снимать фильм «Мандалорец и Грогу» в июне

Кадр: Сериал «Мандалорец»

Кинокомпания Lucasfilm начнет снимать полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу» в июне. Об этом говорится на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

Съемочный процесс стартует 17 июня в Лос-Анджелесе, США. Подробности сюжета картины не раскрываются, однако указывается, что история будет выстраиваться вокруг взаимоотношений двух героев.

В сериале Мандалорец Дин Джарин в исполнении актера Педро Паскаля берет на себя образ отца-наставника, который ненавязчиво пытается научить воина-джедая Грогу, более известного в сети как Малыш Йода, своему мастерству во время их совместного путешествия.

Ранее сообщалось, что новозеландский режиссер Тайка Вайтити начнет съемки нового фильма по «Звездным войнам» в 2024 году.

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      Варвара Кошечкина
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