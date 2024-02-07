Названа дата начала съемок полнометражного фильма про Мандалорца

Lucasfilm начнет снимать фильм «Мандалорец и Грогу» в июне

Кинокомпания Lucasfilm начнет снимать полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу» в июне. Об этом говорится на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

Съемочный процесс стартует 17 июня в Лос-Анджелесе, США. Подробности сюжета картины не раскрываются, однако указывается, что история будет выстраиваться вокруг взаимоотношений двух героев.

В сериале Мандалорец Дин Джарин в исполнении актера Педро Паскаля берет на себя образ отца-наставника, который ненавязчиво пытается научить воина-джедая Грогу, более известного в сети как Малыш Йода, своему мастерству во время их совместного путешествия.

Ранее сообщалось, что новозеландский режиссер Тайка Вайтити начнет съемки нового фильма по «Звездным войнам» в 2024 году.