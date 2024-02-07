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09:51, 7 февраля 2024Мир

Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК «Вагнер»

Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК «Вагнер» Медведеву

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Норвегия отказала в убежище бывшему наемнику ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, однако власти страны не планируют его депортацию в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката гражданина России Бринжульфа Ризнеса.

Он также добавил, что Медведев планирует обжаловать решение норвежской миграционной службы. В России ему может грозить наказание за дезертирство. Власти Норвегии обосновали свое решение тем фактом, что Медведев не являлся регулярным военным, из-за чего на него не распространяется иммунитет от уголовного преследования.

Сообщается, что Медведев был командиром одного из отделений ЧВК «Вагнер». Он был объявлен в розыск «за попытку жесткого обращения с пленными».

В январе 2023 года полиция Норвегии арестовала гражданина России за незаконное пересечение границ двух стран. Также его задерживали в самой Норвегии за драки в барах, а также при попытке пересечь границу с Швецией. Медведев также пытался в сентябре прошлого года вернуться в Россию за что так же был задержан полицией. Как отмечает газета The New York Times, Медведев опасается депортации на Украину.

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      Максим Габриелян
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