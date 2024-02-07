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01:34, 7 февраля 2024Мир

ЕС внесет в новый пакет санкций российских и белорусских офицеров

EUobserver: ЕС внесет в новый пакет санкций российских и белорусских офицеров
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России предусматривает включение в санкционные списки «нескольких десятков» белорусских и российских офицеров, пишет издание EUobserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

«В черный список собираются включить "несколько десятков" белорусских и российских военных офицеров», — говорится в сообщении. Кроме того, в ограничительные списки хотят внести ряд фирм не из ЕС, которые якобы помогают Москве заполучить компоненты вооружений.

Журналисты указали, что новые предложения Еврокомиссии (ЕК) по новым антироссийским санкциям не включают эмбарго на металлы, сжиженные природный газ или компании ядерного сектора из РФ.

Ранее стало известно, что новые санкции ЕС будут направлены против компаний из третьих стран, которые помогают России обходить действующие западные ограничения и не соблюдают санкционный механизм.

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      Марина Совина
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