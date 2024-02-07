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09:16, 7 февраля 2024Спорт

Овечкин забросил десятую шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от Гретцки до 62 голов

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для Овечкина этот гол стал десятым в текущем сезоне. Однако это не помогло команде одержать победу — «Вашингтон» проиграл «Монреалю» со счетом 2:5.

38-летний форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от занимающего первое место канадца Уэйна Гретцки до 62 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина десять голов и 22 результативных передачи.

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