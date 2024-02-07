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09:10, 7 февраля 2024Россия

Под Петербургом женщина избила пьющую мать

В Мурино под Петербургом женщина избила пьющую мать, она не выжила

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В городе Мурино Ленинградской области женщина избила пожилую мать, которая употребляла алкоголь. Об этом сообщает 78.ru.

61-летнюю женщину госпитализировали с тупой травмой живота и острым панкреатитом. Она рассказала, что в течение пяти дней пила спиртное, из-за чего была избита дочерью. Пожилую жительницу поместили в реанимацию под Петербургом, она получила несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пожилая женщина и ее дочь систематически употребляли алкоголь и дрались. Полицейские задержали 31-летнюю россиянку — ее поместили в изолятор. Обстоятельства конфликта выясняются.

Ранее, в марте 2023 года, в Викуловском районе Тюменской области пьяная женщина жестоко избила мать. В состоянии алкогольного опьянения 45-летняя россиянка ударила пожилую женщину кулаком по голове, сбросила ее с кресла и оттаскала за волосы по полу.

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      Анастасия Шейкина
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