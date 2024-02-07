Польша вернула на базу поднятые из-за воздушной тревоги на Украине самолеты

Польша вернула на базу самолеты, поднятые из-за воздушной тревоги на Украине

В Польше вернули на базы истребители, которые ранее были подняты из-за начавшейся воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X (бывший Твиттер).

«В связи со снижением уровня угрозы действия польской и союзной авиации, дежурившей в нашем воздушном пространстве, прекращены. Привлеченные средства вернулись на свои базы и к стандартной операционной деятельности», — говорится в сообщении польского военного ведомства.

Ранее официальные представители Вооруженных сил Польши информировали о поднятии в воздух военных самолетов. В качестве причины была названа якобы активность российской авиации.